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Раскрыт секрет, как есть жирную пищу и не толстеть

Достаточно заменить в рационе один продукт, считает эксперт

Диетолог Елена Соломатина рассказала "МИР 24" как правильно питаться в холода, чтобы сохранить здоровье и красивую фигуру.

"Зимой хочется чего-то жирненького, поскольку возрастают энергозатраты. Насыщенные животные жиры не очень полезны, поэтому их лучше заменить на растительные жиры и на рыбу", – отметила она. 

В зимнее время есть хочется чаще и меняется настроение из-за того, что организму не хватает витаминов. В частности, витамина D, который отвечает не только за построение костной ткани, но и за иммунитет, а также влияет на улучшение настроения. Он и содержится в жирной рыбе. Так же может подойти и печень трески, но ее лучше есть в маленьких количествах. 

Марина МОНРО

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