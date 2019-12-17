Достаточно заменить в рационе один продукт, считает эксперт

Диетолог Елена Соломатина рассказала "МИР 24" как правильно питаться в холода, чтобы сохранить здоровье и красивую фигуру.

"Зимой хочется чего-то жирненького, поскольку возрастают энергозатраты. Насыщенные животные жиры не очень полезны, поэтому их лучше заменить на растительные жиры и на рыбу", – отметила она.

В зимнее время есть хочется чаще и меняется настроение из-за того, что организму не хватает витаминов. В частности, витамина D, который отвечает не только за построение костной ткани, но и за иммунитет, а также влияет на улучшение настроения. Он и содержится в жирной рыбе. Так же может подойти и печень трески, но ее лучше есть в маленьких количествах.