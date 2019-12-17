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Самую красивую спортсменку, поднимающую тяжести, нашли в Подмосковье

Девушка с легкостью установила два рекорда страны

19-летняя Марина Шарова из Дубны установила новый рекорд в женском пауэрлифтинге. Красавица смогла поднять лежа 55 кг, а в становой тяге – 115 кг.  В общей сложности девушка подняла 260 кг, пишет "Подмосковье сегодня". 

" Это были мои первые большие соревнования. Поучаствовать решила, потому что в Дубне, к сожалению, очень мало девушек, которые выступают в пауэрлифтинге. Мне хотелось почувствовать жесткую конкуренцию и выступить. Волновалась очень сильно – так, что чуть ли не ушла в весовую категорию ниже. В сумме я собрала 260 кг, хотя могла намного больше. Но и этого было достаточно", -рассказала изданию Марина.

Марина МОНРО

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