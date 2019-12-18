В Загребе надеются на авторитет российского лидера

Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила на фоне совместной фотографии с президентом России Владимиром Путиным во время своей избирательной речи. Видео было опубликовано в Twitter.

"Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным",

– написал в Twitter журналист Дмитрий Смирнов. Во время встречи президент пообещала хорватам обучение за границей и ежемесячную зарплату в восемь тысяч евро.

"Путин – авторитет", "Фото с Путиным – это как черная метка для политика", "Ролик 10 секунд. Сомневаюсь, что там было фото только с Путиным", "Манипуляции – основа современной политики",

– прокомментировали ролик пользователи.

«У меня уже есть договоры с некоторыми странами, что хорваты поедут на обучение за границу и вернутся в Хорватию, и будут получать 8 тысяч евро»: Колинда Грабар-Киторович агитирует в ходе президентских выборов с помощью фотографий с Путиным pic.twitter.com/6V8WSglMZi — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 17 декабря 2019 г.

Первый тур президентских выборов в Хорватии пройдет 22 декабря. На пост главы государства свою кандидатуру выдвинули 11 политиков.