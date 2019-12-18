"Единая Россия" взяла под контроль запутанное дело жителя Евпатории

Правцентр партии попросил прокуратуру проверить законность действий в отношении Владимира Левченко

Сопредседатель Правозащитного центра "Единой России", депутат Госдумы Михаил Старшинов направил в прокуратуру Крыма просьбу. Правцентр от его лица попросил правоохранителей разобраться, законно и обоснованно ли сотрудники следственного отдела по городу Евпатория действовали в отношении Владимира Левченко, которого бездоказательно обвиняют в убийстве жены.

Как рассказал Старшинов, информация в СМИ о деле Левченко, касающаяся убийства его супруги, вызвала бурную реакцию у общественности. Чтобы разобраться в деталях, о которых пишут журналисты, правцентр "Единой России" и обратился в прокуратору.

"Как сообщают СМИ, мужчина более двух лет бездоказательно находится в СИЗО, тогда как приговор в отношении него был отменен апелляционной инстанцией, а дело – направлено на доследование",

– заявил Старшинов.

Депутат в письме попросил прокурора республики Олега Камшилова проверить, законно ли действуют люди, ответственные за расследование дела этого жителя Евпатории. Сопредседатель правцентра добавил, что рассмотрение этого вопроса взял под контроль.

Ранее СМИ писали, что 35-летний Левченко два года сидит в СИЗО по обвинению в умышленном убийстве своей жены. Однако смерть женщины так и не доказали, ведь тела нет. Журналисты сообщали, что мужчину под давлением вынудили признаться в преступлении, хотя его жену не раз видели живой.