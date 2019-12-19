За публикацию ложной информации наложен существенный штраф

Институт по борьбе с фальсификациями станет хорошим способом защиты от фейков и негативной информации, призванной дестабилизировать хозяйственные структуры. Об этом заявил член Общественной палаты РФ Илья Ремесло в беседе с корреспондентом ФБА "Экономика сегодня".

Франция оштрафует Bloomberg за фейк-ньюс

Франция накажет информационное агентство Bloomberg за материал, из-за которого упали в цене акции строительной компании Vinci два года назад. Тогда издание написало, якобы Vinci будет пересматривать свои счета из-за крупных нарушений в бухгалтерии. Новость подхватили все заинтересованные французские и мировые СМИ.

Bloomberg сами признали, что их информация не соответствует действительности, но акции компании уже упали на 20%. Это стало основанием для наложения Парижем штрафа на агентство размером 5,5 млн долларов, передает "Рейтер".

Отметим, что проблема также актуальна и для нашей страны. Bloomberg любит критиковать российские власти, подкрепляя свои материалы заявлениями так называемых "оппозиционеров". Достаточно вспомнить фальсификации о ЧВК "Вагнера" в Венесуэле. Тогда фантазии иностранных журналистов накалили ситуацию до уровня международного скандала.

С экономической точки зрения, оценить ущерб от фейк-ньюс оценить сложно. Однако то, что некоторые СМИ намеренно манипулируют недостоверной информацией с целью надавить на Россию или другие страны – очевидно.

"Безусловно, ответственность за фейки должна присутствовать, если они ведут к столь тяжелым последствиям, которые доказаны независимым заключением", – отмечает Ремесло.

Речь идет, в частности, о снижении рыночной стоимости корпораций. Проще говоря, о причинении прямых убытков.

Такая же ситуация обстоит и с прессой государственного уровня. Ни для кого не секрет, что многие западные издания ставят во главу угла своей деятельности проведение политических решений против нашей страны и ряда других государств. Пока не ясно, как это оценивать в правовом поле, но законодательный инструмент противодействия подобной политике нашей стране бы точно не помешал, уверен собеседник агентства.

Главное, подчеркивает эксперт, чтобы этот инструмент не превратился в механизм для сведения корпоративных счетов.

Париж введет ответственность за распространение недостоверной информации

Если рассматривать историю с Францией, этот инцидент связан с назревающим конфликтом между США и Евросоюзом. Париж вспомнил о претензиях к Bloomberg именно по этой причине, хотя и важности проблемы распространения фейковых данных не отрицает.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Федоров в комментарии "Экономике сегодня" также выразил мнение, что скандал разразился на фоне конфликта Европы и Соединенных Штатов, но французский внутриполитический подтекст тоже имеет место быть.

"Его предметом стал французский налог против крупнейших агрегаторов – Google, Amazon и других ведущих американских компаний", – объяснил эксперт.

По мнению Федорова, главе Белого дома Дональду Трампу не понравилось, что Париж решил установить подобный налог. Трамп переговорил с французским коллегой Эммануэлем Макроном, но пока неизвестно, пойдет ли последний на уступки.

Собеседник журналистов сделал вывод, что французы, хоть и не хотят нервировать своего важного стратегического союзника, намерены отстаивать свои национальные интересы.

Сейчас так называемые fake news являются инструментом "мягкой силы" американцев, потому что именно они курируют все основные мировые издания и соцсети, формируя глобальный информационный фон. Это влияет на состояние крупнейших хозяйственных структур, а иногда и на экономику государств.

Поэтому некоторые эксперты расценивают подобные вбросы как гибридную войну, потому что такое падение котировок, очевидно, организуют специально, даже если в том конкретном случае редакция Bloomberg просто допустила халатность.

"Закон о блокировке фейковых новостей неоднозначный и очень спорный, поэтому его перспективы во французском Сенате выглядят смутно", – считает Федоров.

Таким образом, можно увидеть, что претензии России к фальсификациям в СМИ имеют общемировую специфику. Сейчас все страны мира, претендующие на суверенность, вынуждены защищать себя в информационном пространстве.

