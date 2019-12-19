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Жителям Москвы объявили о штормовом предупреждении, которой произойдет 19 декабря. Из прогноза погоды следует,что сила ветра достигнет 24 метров в секунду. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на РИА Новости.
В Гидрометцентре уточнили, что скорость ветра в 20 метров в секунду уже считается опасной.
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