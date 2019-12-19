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Над москвичами нависла штормовая угроза

Над москвичами нависла штормовая угроза
Фото: Агентство городских новостей "Москва"/Сергей Ведяшкин
Погода на день оставляет желать лучшего для жителей столицы

Жителям Москвы объявили о штормовом предупреждении, которой произойдет 19 декабря. Из прогноза погоды следует,что сила ветра достигнет 24 метров в секунду. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на РИА Новости. 

В Гидрометцентре уточнили, что скорость ветра в 20 метров в секунду уже считается опасной. 

Сергей САЗОНОВ

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