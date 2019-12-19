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В деле Голунова возбудили уголовные дела против полицейских

При этом дела ведутся в секретном режиме

Президент России Владимир Путин не имеет информации о заказчиках в деле журналиста Ивана Голунова. Об этом глава государства рассказал во время большой пресс-конференции, передает телеканал "360"

Глава государства отметил, что дело засекречено, сообщает "Федерал пресс". Это связано с тем, что произошедшее напрямую имеет отношение к оперативно-розыскной деятельности. 

По данным издания "Вечерняя Москва", адвокат Голунова подтвердил информацию об отстранении от должностей полицейских и возбуждении против них уголовных дел. 

Сергей САЗОНОВ

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