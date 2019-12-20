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Зеленский ответит в суде по делу убийства журналиста

Глава государства выступит ответчиком по иску о защите чести и достоинства

Андрей Анотненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла шеремета, подал в суд на украинского президента Владимира Зеленского, передает Ura.ru

Глава государства должен будет отвечать по иску о защите чести и достоинства. Ответчиками также выступят министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка. 

Сергей САЗОНОВ

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