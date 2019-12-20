Глава государства выступит ответчиком по иску о защите чести и достоинства

Андрей Анотненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла шеремета, подал в суд на украинского президента Владимира Зеленского, передает Ura.ru.

Глава государства должен будет отвечать по иску о защите чести и достоинства. Ответчиками также выступят министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, первый замглавы Национальной полиции Евгений Коваль и генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка.