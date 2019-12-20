Возле каждого катка предлагают установить предупредительные надписи

Городские катки необходимо оснастить аншлагами об опасности, а нетрезвым гражданам запретить выходить на каток. Об этом рассказал депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.

Как передает агентство Flashnord, политик считает, что предупредительные надписи должны установить возле каждого катка, чтобы люди осознавали все риски.