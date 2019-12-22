Больше 25 тысяч россиян проголосовали на выборах главы Абакана

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Жители столицы Хакасии досрочно выбирают главу города. Согласно информации Территориальной избирательной комиссии Абакана, на 18 часов свою гражданскую позицию выразили 26 тыс. 687 человек. Об этом сообщил избирательный штаб "Единой России".
Явка на досрочных выборах главе Абакана составила 20,56%. Председатель абаканского городского Совета депутатов Альберт Тупикин отметил, что ему отрадно видеть, что избиратели самостоятельно определяют, кто возглавит столицу Хакасии, ведь в городе еще сохранилась процедура прямых выборов.
"Надеюсь, что все, кто неравнодушен к своей малой родине, успеют выразить свою волю", – добавил Тупикин.
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