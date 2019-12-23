Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
401 новости
Жителя Тюмени задержали на Красной площади – он пытался прорваться к Владимиру Путину.
Мужчина заявил полицейским, что он секретный агент КГБ, у которого есть важная информация для российского президента, сообщает "МК". Тайного шпиона госпитализировали с признаками бредового синдрома. По информации издания, тюменца внесли в списки скандально известного украинского сайта "Миротворец".
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника