Незадекларированная сумма была выявлена при прохождении контроля

Пассажир в аэропорту Домодедово попытался пронести с собой почти $300 тысяч. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу таможни.

Россиянин, который собирался вылететь в Душанбе, проследовал через "зеленый" коридор и во время контроля сообщил, что у него с собой есть российская и иностранная валюта. Общая сумма средств почти в 30 раз превысила допустимую норму для перемещения без декларирования.