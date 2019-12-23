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Россиянину не удалось вывезти четверть миллиона долларов через "Домодедово"

Незадекларированная сумма была выявлена при прохождении контроля

Пассажир в аэропорту Домодедово попытался пронести с собой почти $300 тысяч. Об этом сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу таможни. 

Россиянин, который собирался вылететь в Душанбе, проследовал через "зеленый" коридор и во время контроля сообщил, что у него с собой есть российская и иностранная валюта. Общая сумма средств почти в 30 раз превысила допустимую норму для перемещения без декларирования. 

Сергей САЗОНОВ

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