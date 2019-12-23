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Белорусские пограничники со стрельбой поймали россиян

Белорусские пограничники со стрельбой поймали россиян
Фото: www.globallookpress.com
Граждане РФ пытались нелегально прорваться за счастливой долей в Евросоюз

Белорусские пограничники дважды за последние дни предотвратили незаконный переход границы гражданами России в сторону государств ЕС. В одном из случаев служивым пришлось применить огнестрельное оружие. Об этом сообщили сегодня в Госпогранкомитете (ГПК) республики.

Первое ЧП случилось 19 декабря в Свислочском районе на западе Гродненской области. На заставу "Рыболы" поступил сигнал о сработанной сигнализации на границе, куда немедленно отправилась тревожная группа.

"Пограннаряд, обнаружив следы на КСП, задержал двоих граждан России, которые направлялись в сторону польской территории", – говорится в сообщении пограничного ведомства.

Отмечается, поскольку нарушители отказались выполнять законные требования сотрудников ГПК, они вынуждены были открыть огонь. У задержанных россиян – 34 и 33 лет – изъяты смартфоны с проложенными маршрутами в Польшу, компас, два охотничьих ножа, фонарь, деньги и паспорта.

"Со слов "путешественников", они направлялись во Францию за лучшей жизнью, а нарушение закона объяснили отсутствием шенгенских виз", – следует из заявления пресс-службы.

Второе происшествие случилось в Гродненском районе Гродненской области на ответственном участке погранзаставы "Брузги" 21 декабря. Там белорусские пограничники задержали 38-летнего россиянина, который также рвался через границу Республики в поисках лучшей жизни в странах Евросоюза. У этого гражданина при себе были два смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, газовая горелка и сменные вещи.

Нарушителей могут депортировать с запретом въезда в Белоруссию сроком до 5 лет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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