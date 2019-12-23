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В Новосибирске появился каток неприличной формы

К ответственности призывают мэра города

В Новосибирске построили каток, форма которого подозрительно напоминает детородный орган. Ситуация вызвала резкую реакцию жителей города, которые обратились с заявлением в полицию на главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анну Терешкову. 

Как сообщает "Комсомольская правда", причиной тому послужил ее одобрительный пост о ледовой катке. В правоохранительные органы обратилась глава общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов. Он считает, что необходимо проверить, не нарушила ли Терешкова нормы КоАП. 

Сергей САЗОНОВ

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