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В Новосибирске построили каток, форма которого подозрительно напоминает детородный орган. Ситуация вызвала резкую реакцию жителей города, которые обратились с заявлением в полицию на главу департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анну Терешкову.
Как сообщает "Комсомольская правда", причиной тому послужил ее одобрительный пост о ледовой катке. В правоохранительные органы обратилась глава общественной организации "Гражданский патруль" Ростислав Антонов. Он считает, что необходимо проверить, не нарушила ли Терешкова нормы КоАП.
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