Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Группа любителей нашла старинный артефакт под Москвой

Находку уже успел выкупить частный коллекционер

Неподалеку от села Гжель Раменского района группа любителей поисковиков нашла древнерусскую кистень. Это холодное оружие ударно-раздробляющего действия. 

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", по оценкам экспертов ее возраст может достигать 900 лет. Уникальную находку обнаружил местный житель Роман Лемберг, однако его опередил некий частный коллекционер, выкупивший артефакт за 10 тыс рублей. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Шок-контент: раскрыта страшная причина болезни Заворотнюк

Звезда сериала "Моя прекрасная няня" страдает из-за любовника

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей