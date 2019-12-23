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Неподалеку от села Гжель Раменского района группа любителей поисковиков нашла древнерусскую кистень. Это холодное оружие ударно-раздробляющего действия.
Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", по оценкам экспертов ее возраст может достигать 900 лет. Уникальную находку обнаружил местный житель Роман Лемберг, однако его опередил некий частный коллекционер, выкупивший артефакт за 10 тыс рублей.
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