Соревнование по лыжным гонкам пришлось отменить

Всероссийские соревнования "Красногорская лыжня", которые должны были начаться 25 декабря, отменили из-за отсутствия снега и дождя.

Как передает "Подмосковье сегодня", об этом стало известно из публикации в соцсетях главы Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе. На опубликованных фотографиях видно, что лыжная трасса скорее походит на разбитую лесную дорогу.

Увидевшие этот пост спортсмены из других городов предложили оперативно перенести соревнования в другое, более снежное место.