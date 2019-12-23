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Жители Подмосковья построили елку из автомобилей

Акция проводится уже третий год подряд

Автолюбители подмосковных Химок и Раменского организовали зрелищные новогодние флешмобы, выстроившись на своих автомобиля в форму гигантской сверкающей елочки и снежинки. 

Как передает "Подмосковье сегодня", огромная елка из машин образовалась на стоянке в Раменском возле стадиона "Сатурн". Местные автомобилисты уже третий год подряд устраивают подобный флешмоб. 

Мероприятие было согласовано с администрацией городского округа и представителями правоохранительных органов, а все участники носили светоотражающие жилеты. 

Сергей САЗОНОВ

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