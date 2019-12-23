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Автолюбители подмосковных Химок и Раменского организовали зрелищные новогодние флешмобы, выстроившись на своих автомобиля в форму гигантской сверкающей елочки и снежинки.
Как передает "Подмосковье сегодня", огромная елка из машин образовалась на стоянке в Раменском возле стадиона "Сатурн". Местные автомобилисты уже третий год подряд устраивают подобный флешмоб.
Мероприятие было согласовано с администрацией городского округа и представителями правоохранительных органов, а все участники носили светоотражающие жилеты.
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