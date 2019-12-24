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В Щелково уже несколько дней летающий призрак пугает местных жителей. Приведение, как говорят очевидцы, два метра ростом.
Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", внимательные и смелые граждане выяснили, что над городом летает не призрак, а простой полиэтиленовый мешок, который, вероятно, улетел со стройки. Однако некоторые напуганные жители прозвали фигуру "Дедом Морозом" и "Каспером".
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