Белую фигуру замечают над дорогой

В Щелково уже несколько дней летающий призрак пугает местных жителей. Приведение, как говорят очевидцы, два метра ростом.

Как пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня", внимательные и смелые граждане выяснили, что над городом летает не призрак, а простой полиэтиленовый мешок, который, вероятно, улетел со стройки. Однако некоторые напуганные жители прозвали фигуру "Дедом Морозом" и "Каспером".