Потомки знаменитого экс-премьера погрязли в долгах и изгнаны с Рублевки

У внучки экс-премьера России Виктора Черномырдина Марии по решению Арбитражного суда столицы отобрали дачу в элитном поселке Горки-10 в районе Рублево-Успенского шоссе.

А все началось с сына могущественного бывшего главы российского правительства Виталия, которого в 2018 г. признали банкротом. Однако он успел до этого вердикта оформить на дочь дарственную на участок площадью более пяти гектаров с двумя домами.

Между тем, суд установил, что на момент заключения сделки на Виталий Черномырдин уже являлся злостным должником, о чем говорят несколько неисполненных решений о взыскании, пишет РИА "Новости".

Внучка уже покойного экс-премьера пыталась доказать в суде, что она не ведала о наличии у отца долгов, но судья остался непреклонен – сделка была незаконной, т.к. ее целью было не дарение, а вывод ликвидного имущества должника из конкурсной массы.

