В Сибири пожаловались на дурное влияние вожатых на подрастающее поколение

В круглогодичном детском лагере города Бийска веселые вожатые выложили на полу из детей фашистскую свастику. Более того, фотографию действа выложил в Инстаграм 21-летний воспитатель, подписав ее "Люблю свою работу".

Публикацию заметил один из обеспокоенных отцов, у которого отдыхала в этом учреждении восьмилетняя дочь, пишет "Сиб.фм". На запрос журнаистов издания руководство лагеря признало, что на снимке действительно запечатлен их зал.

Но самым удивительным было оправдание шутливого вожатого, который "утверждает, что это была репетиция детской сказки, и никакой свастики он не имел в виду". В лагере назвали его "серьезным парнем", правда обещали разобраться с инцидентом.

В паблике во "ВКонтакте" "Инцидент Барнаул" также выложили скандальную фотографию. Осталось понять, что за сказочку такую репетировал вожатый.

