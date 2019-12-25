За границу жителей страны не отпустят долги перед государством и собственными детьми

В России Новый год вынужденно отметят миллионы жителей страны. Они, может, и собираются в дальние дали, однако в аэропорту или на границе таких граждан ждет неприятный сюрприз.

Выбраться из РФ не смогут 3,4 млн россиян, которые задолжали государству и собственным детям, которые давненько не видели от нерадивых папа (реже – мам) алиментов. Последних – 528 тыс.Такие данные приводит Федеральная служба судебных приставов (ФССП).

"По состоянию на 1 декабря действовало 3,4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должника из РФ", – цитирует пресс-службу ТАСС.

Запрет на выезд из страны можно заработать, если накопить долг по алиментам или, например, штрафам на дороге в 10 тыс. руб. Так что, прежде чем отправляться в путешествие, судебные приставы рекомендуют избавиться от финансовых обязательств.

В этом году их совету уже последовали немногим менее 4 млн россиян.