Спад рождаемости угрожает приросту населения РФ

В 67 регионах России из 85 зафиксирована убыль населения. Прирост населения наблюдается лишь в 18 регионах. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Ura.ru.

По ее словам, причиной тому служит спад рождаемости в течение предыдущих лет, а также сокращение числа женщин детородного возраста.

Политик подытожила, что достичь запланированных темпов снижения смертности не удалось. Согласно предварительной информации, в течение 11 месяцев уходящего года смертность снизилась лишь на 29 тыс в сравнении с аналогичным показателем в предыдущем году.