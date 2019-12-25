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В 67 регионах России из 85 зафиксирована убыль населения. Прирост населения наблюдается лишь в 18 регионах. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает Ura.ru.
По ее словам, причиной тому служит спад рождаемости в течение предыдущих лет, а также сокращение числа женщин детородного возраста.
Политик подытожила, что достичь запланированных темпов снижения смертности не удалось. Согласно предварительной информации, в течение 11 месяцев уходящего года смертность снизилась лишь на 29 тыс в сравнении с аналогичным показателем в предыдущем году.
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