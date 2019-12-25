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Биатлонистка из подмосковной Шатуры Кристина Павлушина представит сборную России в январе на III зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне.
Как передает "Подмосковье сегодня", подготовкой спортсменки займется ее отец Роман Владимирович. Предстоящие спортивные состязания не станут для Кристины дебютом на международной арене. Впервые спортсмена выступила два года назад во французском Гренобле на Играх школьников.
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