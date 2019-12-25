Нибиру
- Осталось 6 дней: пришельцы с Нибиру объявили людям войну
- Снежный человек прилетел с враждебной Нибиру
- Все исчезнет: секрет Нибиру разгадали
401 новости
Министерство финансов РФ предлагает дополнить закон о контроле за качеством пива и сидра. Теперь за деятельностью пивоваров буду следить еще тщательнее.
Поправки в закон позволят собирать точную информацию о количестве и местонахождении пивоваров. Полученные данные планируется зарегистрировать в едином ресстре.
Производители пива подобную инициативу раскритиковали. Им она кажется избыточной, – пишет FlashNord.
Эксперты уверены, новые поправки помогут собрать данные о нелегальных производителях, но уничтожат маленькие производства.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
Строительство газопровода придется отложить