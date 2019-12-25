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Пивоварам угрожает новый закон

Поправки уничтожат мелкие производства

Министерство финансов РФ предлагает дополнить закон о контроле за качеством пива и сидра. Теперь за деятельностью пивоваров буду следить еще тщательнее.

Поправки в закон позволят собирать точную информацию о количестве и местонахождении пивоваров. Полученные данные планируется зарегистрировать в едином ресстре.

Производители пива подобную инициативу раскритиковали. Им она кажется избыточной, – пишет FlashNord.

Эксперты уверены, новые поправки помогут собрать данные о нелегальных производителях, но уничтожат маленькие производства.

Дарья ПЕТРОВА

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