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Полигон убрали: жители подмосковного Дмитрова вздохнут полной грудью

Местные жители на протяжении нескольких лет пытались добиться его закрытия

В Дмитровском городском округе в Подмосковье закрыли еще один мусорный полигон "Непейно". В настоящее время закрытие произведено только для завоза мусора. 

Как передает "МИР 24", площадь свалки составляет почти 15 гектаров и она уже на протяжении многих лет находится на этом месте. 

На протяжении последних нескольких лет местные жители вели активную борьбу с ней, пытаясь добиться закрытия. В конечном счете им это удалось и мусорный полигон закрыли. 

Сергей САЗОНОВ

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