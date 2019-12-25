Местные жители на протяжении нескольких лет пытались добиться его закрытия

В Дмитровском городском округе в Подмосковье закрыли еще один мусорный полигон "Непейно". В настоящее время закрытие произведено только для завоза мусора.

Как передает "МИР 24", площадь свалки составляет почти 15 гектаров и она уже на протяжении многих лет находится на этом месте.

На протяжении последних нескольких лет местные жители вели активную борьбу с ней, пытаясь добиться закрытия. В конечном счете им это удалось и мусорный полигон закрыли.