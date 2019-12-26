Офицера подозревают в мошенничестве на сотни миллионов

Источник в правоохранительных органах рассказал журналистам о том, что имущество заместителя главы Генштаба Вооруженных сил РФ арестовал столичный суд. Под решение попали земельные участки и недвижимость генерал-полковника на несколько миллионов рублей.

Арест провели в качестве обеспечительной меры по уголовному делу по ч. 4. ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), пишет ТАСС. По словам источника, генерал-полковник обжаловал решение суда, поэтому оно пока не вступило в силу. Также офицер продолжает занимать свой пост, но, поскольку находится в отпуске, обязанности не выполняет.

Замглавы Генштаба ВС РФ правоохранители считают причастным к уголовному делу "Воентелекома", ущерб от которого составил 460 млн рублей.