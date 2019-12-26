Призовой фонд составляет 1 миллион рублей

Первый банковский квест с дополненной реальностью стартовал в России. Его запустил Московский кредитный банк (МКБ).

Принять участие в игре может любой желающий. Для начала нужно просто скачать приложение "Мир, который больше". Далее пользователи должны найти и установить на карте города виртуальные объекты.

Игра представляет собой 3D-квест, в котором задействовано много персонажей. С ними можно делать фотографии в дополненной реальности: дома и на работе, в вузе и в метро, кино или кафе, во время прогулок по городу, походов в театр. Выполняя задания, участники будут пересекаться с разными героями, снимать смешные фото и видео. Предусмотрен также денежный приз – общий призовой фонд составляет 1 млн рублей.

"Использование современных технологий – обязательное условие нашей работы, которое позволяет постоянно улучшать продукты МКБ для клиентов. Предоставляя пользователям возможность погрузиться в мир виртуальной реальности, мы хотели подчеркнуть общую направленность банка на применение высокотехнологичных решений, а в преддверии Нового года еще и порадовать всех новой увлекательной игрой", – прокомментировал новинку начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин.

Познакомиться с игрой можно на сайте: https://mkb-game.ru/