Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

МКБ запустил первый банковский 3D-квест

МКБ запустил первый банковский 3D-квест
Фото: Пресс-служба
Призовой фонд составляет 1 миллион рублей

Первый банковский квест с дополненной реальностью стартовал в России. Его запустил Московский кредитный банк (МКБ).

Принять участие в игре может любой желающий. Для начала нужно просто скачать приложение "Мир, который больше". Далее пользователи должны найти и установить на карте города виртуальные объекты.

Игра представляет собой 3D-квест, в котором задействовано много персонажей. С ними можно делать фотографии в дополненной реальности: дома и на работе, в вузе и в метро, кино или кафе, во время прогулок по городу, походов в театр. Выполняя задания, участники будут пересекаться с разными героями, снимать смешные фото и видео. Предусмотрен также денежный приз – общий призовой фонд составляет 1 млн рублей. 

"Использование современных технологий – обязательное условие нашей работы, которое позволяет постоянно улучшать продукты МКБ для клиентов. Предоставляя пользователям возможность погрузиться в мир виртуальной реальности, мы хотели подчеркнуть общую направленность банка на применение высокотехнологичных решений, а в преддверии Нового года еще и порадовать всех новой увлекательной игрой", – прокомментировал новинку начальник управления диджитал-маркетинга МКБ Виктор Ковязин.

Познакомиться с игрой можно на сайте: https://mkb-game.ru/

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Грузия призналась в бессилии перед Россией

Тбилиси хочет для решения проблем с Москвой задействовать формат, подобный нормандскому

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей