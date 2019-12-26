Вплоть до 10 января важно избегать любых конфликтов

Сегодня, 26 декабря, жители планеты наблюдают судьбоносное солнечное затмение. Его еще называют кольцеобразным и считают самым опасным в 2019 году.

Более того, в этот день распахнул свои двери "коридор затмений", ведь 10 января 2020 г. произойдет лунное затмение. Итак, что нельзя делать в период, когда естественный спутник Земли закрывает Солнце, рассказала астролог Алена Каменских.

По ее словам, любыми способами избегать любых ссор и недоразумений. А еще в это время не рекомендуется чрезмерная активность. "Коридор затмений" необходимо прожить по принципу: не буди лихо, пока оно тихо.

"Очень важно уловить четкую грань между тем, как события проявляются в вашей жизни сами, забирая старое и преподнося уроки, и тем, как вы сами, попадая под влияние негативных программ, начинаете крушить и ломать все вокруг себя, провоцируете конфликты и расставания. Второго важно избегать. Чтобы это делать, нужно находится в осознанном состоянии", – предупредила астролог, передает "Клоп".

В России солнечное затмение покажется частично и лишь избранным. Его увидят южане, жители Урала и Дальнего Востока. Полностью Луна закроет Солнце в Восточной Африке, Саудовской Аравии, Омане, южной Индии и в ряде районов Индонезии.







