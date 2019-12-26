Жителей региона предупредили о неблагоприятной погоде

В Московской области вечером в четверг, 26 декабря, ожидается туман и гололедица, о чем предупреждает жителей региональный Минстранс.

В некоторых городах из-за тумана видимость составит от 100 до 500 метров, также с четырех часов дня четверга до 10 утра пятницы возможен снег, сообщает "Подмосковье сегодня".

Гололед прогнозируется с 21:00 четверга в течение суток, поэтому водителям необходимо быть осторожными за рулем. В ведомстве предупредили, что опасно совершать обгоны и перестроения, нужно соблюдать скоростной режим.



