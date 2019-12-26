Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Новгородец получил шесть лет колонии за избиение младенца

Ребенок тяжело пострадал от пьяного отчима

Житель Великого Новгорода осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что в пьяном угаре избил трехмесячного ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Как пишет издание FlashNord, будучи под алкогольными парами 27-летний мужчина в феврале текущего года после ссоры с сожительницей нанес несколько ударов по голове 3-месячной девочке, которую мать держала на руках. Ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы.

В результате против отчима было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Располневшую Заворотнюк сняли в веселой компании

Актриса с друзьями развлекалась под Новый год

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей