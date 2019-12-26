Ребенок тяжело пострадал от пьяного отчима

Житель Великого Новгорода осужден на 6 лет колонии строгого режима за то, что в пьяном угаре избил трехмесячного ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новгородской области.

Как пишет издание FlashNord, будучи под алкогольными парами 27-летний мужчина в феврале текущего года после ссоры с сожительницей нанес несколько ударов по голове 3-месячной девочке, которую мать держала на руках. Ребенок попал в больницу с тяжелой травмой головы.

В результате против отчима было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, то есть умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего".