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Активисты "Волонтерской Роты" подарили москвичам новогодние шары и открытки

Активисты "Волонтерской Роты" подарили москвичам новогодние шары и открытки
Фото: bbratstvo.com
Участники движения почтили память героев Великой Отечественной

В столице прошел флешмоб – полсотни активистов движения "Волонтерская Рота Боевого Братства" вручили москвичам тысячу новогодних шаров, украшенных надписью "С Новым 2020 годом – годом Памяти и Славы!". Также жителям города раздали открытки с изображениями героев Великой Отечественной: Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло и других. Акция прошла в полдень 26 декабря на Пушкинской площади. Кроме того, там установили новогоднюю елку, украшенную шарами с надписью в память о героях.

Такие акции пройдут и в 30 российских регионах. Жителям подарят более 5000 тысяч новогодних шаров, которые украсят дома и квартиры.

"Московская акция дала старт доброй традиции – вспоминать за новогодним столом имена своих героев, дедушек, прадедушек, которые отдали долг Родине за наше счастливое будущее", – отметил председатель движения Антон Демидов.

Он выразил надежду, что такие подарки станут трендом Нового года – 2020. В следующем году страна отметит 75-летие Победы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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