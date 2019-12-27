Придуманное культурным начальством новогоднее шествие закончилось транспортным коллапсом

В Кемерове новогодние волшебники полностью заблокировала центр города в будний день. Тысячи кемеровчан шли домой пешком по крепкому сибирскому морозу. Артисты вынуждены были петь со сцены в пустоту. Количество мата в кузбасских сетевых сообществах в адрес региональной власти выросло на порядок. Так в столице Кузбасса был установлен рекорд по количеству Дедов Морозов в одной марширующей колонне – самая неудачная культурная акция за всю историю Сибири.

Идею необычной акции еще несколько месяцев назад начала публично высказывать Марина Евса, начальник департамента культуры Кузбасса. По ее плану, парад Дедов Морозов должен был пройти по аналогии с шествием Бессмертного полка: с перекрытием дорог, музыкальным сопровождением, концертным шоу на главной площади Кемерова и новогодней атрибутикой.



Организаторы ожидали, что им удастся собрать Дедов Морозов из многих городов и регионов страны. Был даже создан специальный ресурс, где все желающие могли записаться в Деды Морозы. В реальности для установления рекорда пришлось в принудительном порядке привлечь студентов местных вузов и сотрудников бюджетных организаций, раздав им однотипные костюмы с ватными бородами, утверждают участники.

Шествие состоялось в четверг, 26 декабря, и выпало на вечерний час пик. Плохо очищенные от снега дороги были забиты множеством машин. Перекрытые внезапно проезжие части привели к небывалому для Кемерова транспортному коллапсу. Сразу несколько центральных улиц и проспектов встали в 10-балльных пробках почти на всем своем протяжении. В машинах оказались заблокированы люди, пытающиеся попасть с работы домой, в школы и детские сады за детьми. Многие были вынуждены провести с детьми несколько часов в запертых машинах. В тех же пробках на долгие часы был заблокирован общественный транспорт. Кемеровчане мерзли на автобусных остановках. Ситуация усугубилась морозом в -28 градусов и режимом "черного неба", что мешало покинуть центр города пешком.

В это время колонна Дедов Морозов дошла до площади перед областной администрацией. Там новогодних волшебников отпустили на все четыре стороны, а специально приглашенные артисты начали концерт на открытой сцене. Многочисленные фотографии в соцсетях демонстрируют пустую площадь, заблокированную снятыми с маршрутов автобусами. По ней перемещаются случайные единичные зрители. Артисты, которых было больше зрителей, выкрикивают свои песни в заледенелый микрофон.

Сложно сказать, сколько денег было потеряно на этой акции областным бюджетом. Гонорары артистов, оплата оборудования, зарплаты организаторов. Департамент культуры не раскрывает цифр, но речь может идти о десятках миллионов рублей. А главное – парализованный город и взрыв недовольства среди горожан, решивших, что областная власть во главе с губернатором просто издеваются над ними. Сообщения о новогодней акции плотно забиты в социальных сетях негативными комментариями:

"Кто целевая аудитория данного мероприятия, и всех подобных мероприятий, которые проводят днём в будни? Если добрая половина нормальных людей в это время работает, а вторая половина матерится в пробках из-за ваших мероприятий! Когда уже в администрацию начнут набирать людей с мозгами?" – возмущается один.

"Полнейший идиотизм!! Вообще наплевать с большой колокольни на это мероприятие! На самом деле, нужно было устраивать это все в ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ!!!!! Наша администрация только себя потешила, а на народ простите, … (наплевать)!" – комментирует другой.

"Причем всех этих Дедов Морозов принудительно под приказом согнали с работ. Чтобы Ягудина потешить? Сами для себя походили. Народу вообще фиолетово на это мероприятие ненужное", – пишет третий.

Всего за сутки в сети оставлены тысячи таких реплик от возмущенных кемеровчан. В завершение года региональной власти нанесен тяжелый имиджевый удар. Впрочем, Марина Евса, начальник областного департамента культуры, считает, что мероприятие прошло отлично. Правда, в ее официальном аккаунте на эту тему комментариев менее десятка: судя по всему, сотни негативных откликов пришлось удалить.

Культурная сфера Кузбасса поражает. В соседнем Красноярске уже много лет проходит КРЯКК – главная книжная ярмарка за Уралом, собирающая культурную элиту со всей страны. Новосибирск прославил страну своими художниками-акционистами, придумавшими формат Монстраций. В Алтайском крае ежегодно расцветает всемирно известный Шукшинский кинофестиваль. Студенчески динамичные Томск и Новосибирск генерируют десятки культурных событий сибирского и российского уровней. Только Кузбасс остается на карте российской культуры черным угольным пятном.

В тулеевскую эпоху культурная жизнь была сведена здесь к административно-массовым мероприятиям с принудительным участием бюджетников и студентов. Инициативы снизу пресекались на корню. Выдающиеся творцы (например, писатель Евгений Гришковец) были вынуждены уезжать из Кузбасса. И в этот раз Марина Евса экспериментально доказала, что ничего не изменилось: без сгона участников и полицейского оцепления кемеровчане жить такой культурной жизнью не хотят. А когда чиновничья глупость парализует их город, они выступают против.