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Еще одна страна стала безвизовой для россиян

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Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан. Об этом сообщает "Интерфакс". 

Соглашение с российской стороны подписал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Со стороны Катара свою подпись поставил генсек МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади. 

В рамках подписанного соглашения стороны подтвердили намерение укреплять отношения и расширять границы сотрудничества между двумя странами. 

Сергей САЗОНОВ

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