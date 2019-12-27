Провести каникулы без лишней бумажной волокиты можно будет в Катаре

Россия и Катар подписали соглашение о взаимной отмене виз для граждан. Об этом сообщает "Интерфакс".

Соглашение с российской стороны подписал спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов. Со стороны Катара свою подпись поставил генсек МИД Катара Ахмед Аль-Хаммади.

В рамках подписанного соглашения стороны подтвердили намерение укреплять отношения и расширять границы сотрудничества между двумя странами.