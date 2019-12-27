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Все желающие проститься с Галиной Волчек смогут сделать это 29 декабря в 9 утра. Гражданская панихида завершится в 12:30. Об этом сообщает издание "FlashNord" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник".
Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в 14:00. В день прощания с народной артисткой СССР будет перекрыт Чистопрудный бульвар. Затруднение в движении автотранспорта ожидается с 7:00 до 14:00.
Напомним, 23 декабря Галину Волчек экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Артистка ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет.
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