Движение со стороны театра в день прощания будет перекрыто

Все желающие проститься с Галиной Волчек смогут сделать это 29 декабря в 9 утра. Гражданская панихида завершится в 12:30. Об этом сообщает издание "FlashNord" со ссылкой на пресс-службу театра "Современник".

Похороны состоятся на Новодевичьем кладбище в 14:00. В день прощания с народной артисткой СССР будет перекрыт Чистопрудный бульвар. Затруднение в движении автотранспорта ожидается с 7:00 до 14:00.

Напомним, 23 декабря Галину Волчек экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу. Артистка ушла из жизни 26 декабря в возрасте 86 лет.