Пикетчики обеспокоены экологией и создавшимися пробками под Новый год

Жители Москвы и Санкт-Петербурга провели одиночные пикеты в пользу отказа от автомобилей в дни праздников.

Как передает "Федерал Пресс", активисты вышли на улицу в противогазах с плакатами и различными лозунгами. Всего в акции в обоих городах приняли участие 94 человека.

Организаторы рассказали, что обеспокоены пробками под Новый год. Это выделяет много выбросов CO2 и таким образом разрушает экологию.