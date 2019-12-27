Нибиру
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Жители Москвы и Санкт-Петербурга провели одиночные пикеты в пользу отказа от автомобилей в дни праздников.
Как передает "Федерал Пресс", активисты вышли на улицу в противогазах с плакатами и различными лозунгами. Всего в акции в обоих городах приняли участие 94 человека.
Организаторы рассказали, что обеспокоены пробками под Новый год. Это выделяет много выбросов CO2 и таким образом разрушает экологию.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем