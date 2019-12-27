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В Москве и Петербурге борются с автомобилистами

Пикетчики обеспокоены экологией и создавшимися пробками под Новый год

Жители Москвы и Санкт-Петербурга провели одиночные пикеты в пользу отказа от автомобилей в дни праздников. 

Как передает "Федерал Пресс", активисты вышли на улицу в противогазах с плакатами и различными лозунгами. Всего в акции в обоих городах приняли участие 94 человека. 

Организаторы рассказали, что обеспокоены пробками под Новый год. Это выделяет много выбросов CO2 и таким образом разрушает экологию. 

Сергей САЗОНОВ

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