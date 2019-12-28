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Символ праздника: как выбрать вкусные мандарины к Новому году

На запах ориентироваться не стоит

Главное при покупке мандаринов – это их форма и цвет. Не стоит брать цитрусовые бледного цвета или с темными пятнами. Также мандарины не должны быть слишком мягкими – если плод проминается без усилий, это значит, что он испорчен.

По цвету мандарины должны быть оранжевыми или с красноватым оттенком. На запах мандаринов не стоит ориентироваться, это не гарантия качества. Так же, как и зеленые листочки.

Специалисты рассказали, как отличить виды мандаринов. Так, танжерины – мелки, оранжево-красные и без семян, приплюснутые. Клементины ярко-оранжевые, у них есть косточки, плоды легко чистить. Самые сладкие – минеолы – с них трудно снимать кожуру. Для сорта сатсума характерен ярко-оранжевый цвет и тонкая шкурка, у них косточек нет. Об этом рассказали специалисты столичной госинспекции по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, говорится на сайте мэра Москвы.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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