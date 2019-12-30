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Москвичей предостерегли от резких перепадов давления

Спад отмечен на 25 миллиметров ртутного столба

В течение ближайших дней москвичей ожидает резкая смена давления и ветра. Это погодное явление предложили назвать "анеморумбометрической пилой", передает агентство "Москва". 

По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, скорость ветра будет меняться до 18 метров в секунду. Давление же, как уточнятся, 30 декабря упадет на 25 миллиметров ртутного столба. 

Как уточняет издание "Подмосковье сегодня", жителей столицы в праздничные дни ожидают слабые заморозки, которые сменятся небольшой оттепелью. 

Сергей САЗОНОВ

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