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В течение ближайших дней москвичей ожидает резкая смена давления и ветра. Это погодное явление предложили назвать "анеморумбометрической пилой", передает агентство "Москва".
По словам главы Гидрометцентра Романа Вильфанда, скорость ветра будет меняться до 18 метров в секунду. Давление же, как уточнятся, 30 декабря упадет на 25 миллиметров ртутного столба.
Как уточняет издание "Подмосковье сегодня", жителей столицы в праздничные дни ожидают слабые заморозки, которые сменятся небольшой оттепелью.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем