Бездомный "Парикмахер" был местной знаменитостью

Изображение погибшего в ноябре под поездом бомжа Сергея "Парикмахера" красуется на бедре мужчины из подмосковного Раменского. Он настолько проникся историей бездомного, который подкармливал на милостыню собак и которого хоронили за счет неравнодушных жителей города.

"У меня еще не было татуировок в честь кого-либо, но мимо этого события я не смог пройти. Сергея я знал с детства. Он всегда был на позитиве", – аргументировал свой поступок мужчина "Подмосковью сегодня".



Фото "Парикмахера" нашлось в телефоне у мастера, который набил татуировку. Кстати, он в этот раз не взял денег за свою работу.