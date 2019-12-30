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Изображение погибшего в ноябре под поездом бомжа Сергея "Парикмахера" красуется на бедре мужчины из подмосковного Раменского. Он настолько проникся историей бездомного, который подкармливал на милостыню собак и которого хоронили за счет неравнодушных жителей города.
"У меня еще не было татуировок в честь кого-либо, но мимо этого события я не смог пройти. Сергея я знал с детства. Он всегда был на позитиве", – аргументировал свой поступок мужчина "Подмосковью сегодня".
Фото "Парикмахера" нашлось в телефоне у мастера, который набил татуировку. Кстати, он в этот раз не взял денег за свою работу.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем