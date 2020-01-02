Народ осудил поведение пауэрлифтера

Михаил Кокляев опубликовал в Инстаграм видео, как ест бутерброд с черной икрой. Ролик вызвал негодование среди подписчиков спортсмена.

На это обратил внимание телеканал "360". В видео пауэрлифтер в трусах и шапке с задором поздравил россиян с Новым годом, вспоминая поединок с Александром Емельяненко, но не всем это понравилось.

"Подавился, нет???", "Непонятно, для чего эти понты", "Да Мишаня походу совсем туго с головой", – заявили недоброжелатели.

А фанаты отметили, что у Кокляева отличное чувство юмора.