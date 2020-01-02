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На новогодние праздники многим людям хочется ни в чем себе не отказывать, однако растратить все деньги также было бы нежелательно. Экономист рассказал, что поможет сохранить сбережения.
По мнению эксперта, без силы воли не обойтись – финансовое планирование убережет от ненужных трат даже в состоянии алкогольного опьянения. Также стоит попросить сотрудника банка заблокировать карту – это можно сделать удаленно и на любой выбранный срок.
Как передает слова экономиста "Москва24", также можно отправить деньги родственникам или друзьям, чтобы они не отдавали их, пока не закончатся праздники. Можно воспользоваться безотзывными месячными вкладами. У них есть небольшой процент, но досрочно забрать средства не получится.
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