Сегодня можно защитить себя и близких от несчастья

Православные христиане чтут память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. 3 января называют Петров день, или день Петра-полукорма. Праздник так окрестили в народе потому, что обычно к этому времени около половины домашних зимних припасов уже было подъедено.

В Петров день можно защитить себя и свое жилище от всяческих бед. Отпугивать нечистую силу нужно серебром. Предмет из благородного металла обычно клали на видное место. Часто это была серебряная ложка.

3 января категорически запрещено желать людям счастья и здоровья – все сбудется, но наоборот.

По народным приметам, если в Петров день холодно и мало снега – это к жаркому и сухому лету. Кроме того, погода 3 января покажет, каким будет сентябрь, пишет "РБК – Украина".

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