Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Приметы на Петров день: что строго запрещено делать 3 января

Приметы на Петров день: что строго запрещено делать 3 января
Фото: pixabay.com
Сегодня можно защитить себя и близких от несчастья

Православные христиане чтут память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. 3 января называют Петров день, или день Петра-полукорма. Праздник так окрестили в народе потому, что обычно к этому времени около половины домашних зимних припасов уже было подъедено.

В Петров день можно защитить себя и свое жилище от всяческих бед. Отпугивать нечистую силу нужно серебром. Предмет из благородного металла обычно клали на видное место. Часто это была серебряная ложка.

3 января категорически запрещено желать людям счастья и здоровья – все сбудется, но наоборот.

По народным приметам, если в Петров день холодно и мало снега – это к жаркому и сухому лету. Кроме того, погода 3 января покажет, каким будет сентябрь, пишет "РБК – Украина".

Ранее "Утро" писало, как привлечь богатство в 2020 году.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей