Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Праздники омрачены: российские туристы застряли на границе с Белоруссией

Праздники омрачены: российские туристы застряли на границе с Белоруссией
Фото: www.globallookpress.com
Путешественники не могут добраться в Европу из-за огромных пробок

Настоящий транспортный коллапс случился на границе с Белоруссией. Причина в том, что многие россияне предпочли ехать на январские праздники в европейские страны через республику. В результате на литовском направлении в очереди застряли 260 авто, а на польском у пунктов пропуска ждут еще 390. Об этом говорится на сайте государственного погранкомитета Белоруссии 

Из 140 тысяч туристов, которых оформили за три дня, 70 процентов – российские путешественники.

"...к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь", – отмечается в сообщении. 

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей