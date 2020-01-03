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Настоящий транспортный коллапс случился на границе с Белоруссией. Причина в том, что многие россияне предпочли ехать на январские праздники в европейские страны через республику. В результате на литовском направлении в очереди застряли 260 авто, а на польском у пунктов пропуска ждут еще 390. Об этом говорится на сайте государственного погранкомитета Белоруссии
Из 140 тысяч туристов, которых оформили за три дня, 70 процентов – российские путешественники.
"...к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь", – отмечается в сообщении.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем
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