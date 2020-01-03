Путешественники не могут добраться в Европу из-за огромных пробок

Настоящий транспортный коллапс случился на границе с Белоруссией. Причина в том, что многие россияне предпочли ехать на январские праздники в европейские страны через республику. В результате на литовском направлении в очереди застряли 260 авто, а на польском у пунктов пропуска ждут еще 390. Об этом говорится на сайте государственного погранкомитета Белоруссии

Из 140 тысяч туристов, которых оформили за три дня, 70 процентов – российские путешественники.

"...к завершению рождественских каникул путешественники будут возвращаться домой, и рост пассажиропотока ожидается уже на въезд в Беларусь", – отмечается в сообщении.

