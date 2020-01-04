Искусственные подсластители вредят организму сильнее сахара

От лабораторных смесей, которые призваны заменить сахар, возникает процесс неконтролируемого набора веса. Ведь организм решает, что человек съел тонны сладкого. Об этом рассказали западные исследователи.

Для здоровья также опасен глютен. Этот белок нарушает работу ЖКТ и провоцирует воспаления на долгое время, вызывая запоры и другие проблемы с желудком. К тому же, глютен – это пищевой клей, гниющий в желудке, передает телеканал "360".

От рапсового масла (канолы) можно легко поправиться и спровоцировать проблемы с памятью, что в итоге приводит к деменции. Обработанное коровье молоко также эксперты причисляют к врагам здоровья. Ведь оно призвано наращивать в телятах жир с помощью гормонов, то же самое происходит и с человеком, отмечается в статье портала Health.news.

Вызвать катастрофический набор веса может глутамат натрия. От этого вещества человеку хочется есть все больше.