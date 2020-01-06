От огненной стихии гибнут люди и животные

Лесные пожары, бушующие на юго-восточном побережье Австралии, уносят все больше жизней. Число погибших, по последним данным, выросло до 25. Пропавший пожилой мужчина найден мертвым. Об этом говорится на сайте полиции штата Новый Южный Уэльс.

Огонь охватил юго-восток Австралии еще в октябре прошлого года. На сегодняшний день зарегистрировано 136 пожаров. При пожарах около 2 тысяч жилых домов сгорели, уничтожено больше шести с половиной гектаров леса, передает ТАСС. Жуткие фотографии появляются в соцсетях – на одном из снимков напуганные люди разглядели "лик сатаны", проявившийся в пламени.

Своим наблюдением в Твиттер поделился один из пользователей.