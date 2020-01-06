Названы симптомы опасного заболевания

Рак легких медики называют одним из самых опасных. Все дело в том, что на ранней стадии его сложно диагностировать. Кроме того, самому большому риску заболеть подвержены пожилые люди: если до 40 лет раком легких болеют крайне редко, то с возрастом вероятность увеличивается.

Британские исследователи отмечают, что существует способ распознать смертельную болезнь – нужно обращать внимания на изменения в организме. Если не игнорировать его сигналы, есть шанс начать лечение вовремя. Одним из главных признаков рака врачи называют кашель с кровью. В этом случае нужно срочно обратиться к врачу, пишет Express.

Кроме того, насторожить должна одышка при нагрузках, от которых вы раньше не уставали, хроническая усталость, боли в плече или груди, резкий сброс веса и потеря аппетита.

Основной причиной развития рака легких является курение, напоминают медики и приводят страшные цифры – из 100 человек с этим диагнозом 72 оказываются курильщиками.