При появлении приступа важно вовремя оказать помощь

В холодную погоду кровеносные сосуды сужаются, а это увеличивает риск развития инсульта. Риск становится почти на четверть выше при изменении температуры более чем на 10 градусов. Чтобы предотвратить мозговой удар зимой, важно своевременно принимать профилактические меры.

Как сообщает Medikforum, что зимний сезон и учащение инсультов взаимосвязаны. В холодное время года кровь имеет тенденцию сгущаться и становится более липкой. Это повышает риск тромбообразования.

Отметим, что инсульт является второй по значимости причиной смерти во всем мире. За последнее десятилетие частота инсультов удвоилась. Острый ишемический инсульт происходит из-за внезапной закупорки кровеносных сосудов, которые отвечают за снабжение мозга кислородом. Если не оказать помощь своевременно, то это может привести к необратимому повреждению клеток головного мозга.

Именно поэтому раннее распознавание признаков и симптомов крайне важно. Чем позже начнется лечение, тем серьезнее оказывается повреждение клеток головного мозга.