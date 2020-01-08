Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Важна своевременная помощь: риск инсульта значительно выше зимой

Важна своевременная помощь: риск инсульта значительно выше зимой
Фото: www.pixabay.com
При появлении приступа важно вовремя оказать помощь

В холодную погоду кровеносные сосуды сужаются, а это увеличивает риск развития инсульта. Риск становится почти на четверть выше при изменении температуры более чем на 10 градусов. Чтобы предотвратить мозговой удар зимой, важно своевременно принимать профилактические меры. 

Как сообщает Medikforum, что зимний сезон и учащение инсультов взаимосвязаны. В холодное время года кровь имеет тенденцию сгущаться и становится более липкой. Это повышает риск тромбообразования. 

Отметим, что инсульт является второй по значимости причиной смерти во всем мире. За последнее десятилетие частота инсультов удвоилась. Острый ишемический инсульт происходит из-за внезапной закупорки кровеносных сосудов, которые отвечают за снабжение мозга кислородом. Если не оказать помощь своевременно, то это может привести к необратимому повреждению клеток головного мозга. 

Именно поэтому раннее распознавание признаков и симптомов крайне важно. Чем позже начнется лечение, тем серьезнее оказывается повреждение клеток головного мозга. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Украинцы окрысились на британцев из-за Крымского моста

В Соединенном Королевстве полуостров признали российским

"2020 станет последним": Заворотнюк вынесли страшный приговор

Шансы на исцеление звезды сериала "Моя прекрасная няня" оценил специалист

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей