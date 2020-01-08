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Что принесет счастье: приметы и суеверия на 8 января

Что принесет счастье: приметы и суеверия на 8 января
Фото: pixabay.com
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В народе же 8 января прозвали "Бабьми кашами". В этот день чествовали недавно родивших женщин и повитух. На праздник по традиции варили каши, собирали гостей. Новоиспеченные матери дарили повитухам подарки и показывали своих малышей.

По приметам, 8 января обязательно нужно избавиться от хлама в доме. Выбросить следует и битую посуду. Тогда весь год будет счастливым. А чтобы привлечь богатство, позовите друзей и близких в гости и поставьте на стол разные вкусности.

Категорически нельзя в этот день варить и пить кисель – дурная примета, к покойнику. Также плохим знаком считалась покупка веревки – кто-то из родных может наложить на себя руки.

По погоде 8 января определяли, каким будет лето. Если в этот день ударил мороз и началась вьюга – жары можно не ждать. Сильное похолодание в ближайшие дни предвещало красное небо после заката, пишет портал Vsyamagik.

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на январь – 2020.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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