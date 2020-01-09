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Онкологические заболевания: несколько рекомендаций

Онкологические заболевания: несколько рекомендаций
Фото: kati/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Рак остается одним из наиболее распространенных и опасных заболеваний. Однако, учитывая возможности современной медицины, его успешно лечат, а процент выздоровевших пациентов в каждой группе стабильно растет

Данная статья не является медицинским пособием. Чтобы узнать о профилактике и лечении онкологических заболеваний обратитесь к врачу. Не занимайтесь самолечением. 

Одна из опасностей рака – это его сложная диагностика и отсутствие симптомов на ранних стадиях. Не всегда, но часто. Поэтому даже если вас ничего не беспокоит, лучше все же проходить периодические обследования. Для этого – обратитесь к терапевту или к онкологу, в районную или частную клинику.

Также нужно узнать о предраковых состояниях и том, как их определять. Некоторые виды рака реально обнаружить в рамках "самообследования". Однако при первых симптомах и тревожных знаках все же лучше обратиться к врачу. Не откладывая. Список анализов и диагностических процедур варьируются в зависимости от типа заболевания.

Узнайте о факторах риска. Для некоторых – это наследственность. Если в вашем роду многие болели каким-то раком – это "звоночек" для вас. Повышают шансы на рак вредные привычки и вредная пища, отсутствие физической активности, вредные факторы окружающей среды, ультрафиолетовое излучение, некоторые профессии. А еще – сопутствующие заболевания вроде ВПЧ и возраст.

Несколько слов о лечении

Современная медицина практикует три основных подхода в лечении онкологических заболеваний. Это химиотерапия при раке, хирургическое удаление опухолей, лучевая терапия. Они могут использоваться комплексно или нет.

Если рак обнаружен, важно пройти комплексное стартовое обследование, найти врача-онколога, которому вы доверяете, подготовить организм к лечению, разработать план и следовать программе терапии. Обследование на начальной стадии снизит шансы на ошибку.

Помните, что важно встать на учет у районного онколога, в том числе для возможного получения бесплатного лечения. Заранее узнайте, как и где можно получить химиотерапию по ОМС и прочие виды лечения "по страховке" и от государства.

Избегайте гадалок, знахарей и прочих шарлатанов-целителей, которые зарабатывают на горе и панике. Со здоровым скепсисом относитесь к любой рекламе и отзывам. Не занимайтесь самолечением.

В заключение отметим, что рак – это сложное заболевание, но оно лечится. Будьте готовы к сложностям, но не бойтесь их. Морально и физически подготовьтесь к борьбе и восстановлению, которое понадобится после победы над раком. Узнавайте о новых официальных методиках лечения, консультируйтесь у врача, не опускайте руки – и все получится.

Отдел информации

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