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Вредят зрению и суставам: мобильники оказались вредны для здоровья

Вредят зрению и суставам: мобильники оказались вредны для здоровья
Фото: uwe umstatter/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Если держать трубку правильно, количество опасного излучения уменьшится в 4 раза

Разговаривать по телефону нужно не больше двух минут подряд, а очки при этом нужно снимать. Такие рекомендации дали специалисты Роспотребнадзора родителям, чтобы те научили своих детей правильно обращаться с мобильными телефонами.

Как сообщается на сайте ведомства, металлическая оправа очков может увеличивать интенсивность электромагнитного излучения, поэтому лучше их не надевать при разговоре. Перерыв между двумя звонками должен составлять не менее 15 минут. 

Кроме того, трубку мобильного аппарата нужно держать правильно: вертикально, за нижнюю часть и на некотором расстоянии от уха. "Отодвинув трубку от уха всего на сантиметр, ...можно понизить мощность, излучения воздействия на мозг в 4 раза", – подчеркивают эксперты.

Носить телефон лучше не в кармане брюк, а в сумке. На ночь его не следует класть рядом с кроватью. Трубку к уху нужно подносить не сразу, а только после ответа на том конце, так как мобильный телефон работает на максимуме мощности при вызове абонента.

Родители также должны следить, чтобы дети не слишком увлекались мобильными играми и отправкой sms-сообщений. Напряжение кистей и пальцев может привести к болезням костей и суставов. Долгие игры также могут понизить остроту зрения.

Валентина МАЙОРОВА

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