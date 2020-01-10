Нибиру
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Сотрудники Ленинградского зоопарка попрощались с легендарной кошкой Дусей.
Трехшерстная обитательница зверинца умерла 3 января, сообщается в паблике в соцсети "ВКонтакте". Покойная отличилась тем, что прожила в клетке с рысью 12 лет.
"В далеком 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере, чтобы показать гостям разницу между представителями кошачьих", – говорится в некрологе.
Животные сразу подружились. Пользуясь доверием соседки, хитренькая Дуся частенько обворовывала ее, уточняет FlashNord.
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