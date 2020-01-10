Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Смерть в зоопарке: в Санкт-Петербурге произошла трагедия

Печальная новость появилась в Сети

Сотрудники Ленинградского зоопарка попрощались с легендарной кошкой Дусей.

Трехшерстная обитательница зверинца умерла 3 января, сообщается в паблике в соцсети "ВКонтакте". Покойная отличилась тем, что прожила в клетке с рысью 12 лет. 

"В далеком 2007 году в возрасте двух месяцев парочку соединили в одном вольере, чтобы показать гостям разницу между представителями кошачьих", – говорится в некрологе. 

Животные сразу подружились. Пользуясь доверием соседки, хитренькая Дуся частенько обворовывала ее, уточняет FlashNord. 

Ксения АНДРЕЕВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

В России урежут пенсии в 2020 году

Переезд в другой город плачевно сказывается на доходах стариков

"Здоровее всех": народ взорвался из-за видео с Заворотнюк

Близких звезды сериала "Моя прекрасная няня" призвали "не пудрить мозги" россиянам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей